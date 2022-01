Celle, al via la campagna di tesseramento Anpi intitolata ai Fratelli Figuccio

Celle Ligure. Cresce il numero degli iscritti alla sezione Anpi che ha sede in via Colla, all’interno della Società di Mutuo Soccorso, dove si trova anche l’Arci. L’associazione è intitolata ai Fratelli Figuccio, i due giovani partigiani trucidati dopo aver fatto visita ai genitori a Celle. In paese c’è anche una via intitolata a questi ragazzi.

Era il 20 gennaio del 1945 quando furono assassinati Pasquale Figuccio, “Jim”, venticinque anni, e suo fratello Stefano, “Stiv”, di appena venti. A pochi giorni da questa triste ricorrenza, la sezione cellese li ricorda e apre la campagna di tesseramento.

“Uccisi per la nostra libertà – l’Anpi cellese non li dimentica – insieme a quanti altri persero la vita per tutti noi”. La sezione di Celle é nata nel 2019. “Volevamo fare una iniziativa pubblica – ci spiega il suo presidente Renato Zunino -, ma abbiamo rinviato, vista la situazione pandemica. Gli iscritti nel 2021 erano 166, attualmente quelli del 2022 sono già 84 con 5 nuovi iscritti”.

Tesseramento al via: chi vuole iscriversi si può recare nell’ufficio del presidente Anpi, in Largo Giolitti n°7.