Celle Ligure. Le palme morte, colpite dal punteruolo rosso, spettrali giganti sul lungomare a due passi dal Convento, diverranno solo un ricordo. Sono appena iniziate le operazioni di abbattimento.

Già nei giorni scorsi, per ragioni di sicurezza, in seguito alla caduta di rami, era stata transennata l’area, vicino a piazza Arecco, zona frequentata da bambini e dove è frequente il passaggio di cittadini e visitatori, specialmente in questo periodo di festa.

Tra poco saranno rimosse queste sette palme che da anni facevano da cornice a questo splendido angolo di Celle.

Da tempo sono morte in seguito all’infestazione di questo insetto: sono molti infatti gli esemplari di palma colpiti dal punteruolo rosso a Celle, come in tutta la riviera.

Le palme erano state oggetto anche di un’interrogazione da parte della minoranza consiliare di Uniti per Celle. Al loro posto saranno piantate altre palme del genere Syagrus, per un’ altezza totale di tre metri: al momento è questa la specie più resistente all’azione del punteruolo rosso.

Celle, abbattimento delle palme colpite dal Punteruolo rosso

L’intervento rientra nel progetto del verde urbano per un importo complessivo di 60mila euro.