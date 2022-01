Castelbianco/Albenga. Una camminata di 34 km da Castelbianco ad Albenga e ritorno. E’ questa l’impresa di Malvina Abbattista, presidente di Asd Equus Lab, per realizzare il suo sogno di portare la pet therapy nelle strutture sanitarie. “Per farci ascoltare era necessario fare un gesto estremo per fare un po’ di ‘rumore'”, ha commentato Malvina.

Il gruppo è partito prima dell’alba scendendo dai tornanti sui monti dell’entroterra ingauno, scortati dai tre mini-horses e due cani, e sono arrivati all’istituto Trincheri di Albenga passando per l’ospedale: “E’ stata dura ma onestamente pensavamo peggio. L’adrenalina e l’emozione sono state dalla nostra parte, siamo partiti col buio e qualcuno ci ha seguito con le auto per farci luce e per difenderci dai predatori”.

Tanti lungo la strada hanno incoraggiato l’impresa di Malvina: “Gli automobilisti ci salutavamo, le persone che incontravamo ci lasciavano i viveri e alcuni doni”.

Malvina è convinta delgli effetti positivi di questa terapia: “Vorrei portare all’interno delle strutture sanitarie la sensibilità e lo sconfinato effetto curativo e benefico che gli animali possono avere sulle persone con problemi di salute, qualunque essi siano”.

Un’impresa attraverso la quale Malvina ha voluto evidenziare anche i vantaggi dell’attività fisica e la riscoperta dei piccoli borghi: “Vorrei sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dello sport, non inteso solo come attività competitiva ma focalizzando sullo spirito di sacrificio che esso richiede e ai benefici che può dare. E poi è stata un’occasione per promuovere i piccoli paesi dell’entroterra, la fatica, la dedizione degli allevatori e degli agricoltori”.

“Gridare al mondo che la bellezza d’animo, l’altruismo, il coraggio e l’amore possono cambiare la nostra società e la qualità della nostra vita”, questo è il motto di Malvina. Ora aspetta il viaggio di ritorno: “Speriamo di riuscire a tornare a casa, di averne le forze ma ne è valsa sicuramente la pena“.