Carcarese, l’ultimo innesto è scuola Sampdoria: Francesco Brignone vestirà il biancorosso

Durante lo stop invernale, la Carcarese non si è fermata ferma e ha continuato a lavorare anche sul mercato aggiudicandosi un’altra importante pedina. Arriva in casa biancorossa il centrocampista classe 2001 Francesco Brignone.

Appena 20 anni, ma già un curriculum di livello, anche lui come la maggior parte dei compagni, è carcarese d’origine. Brignone è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, prima di passare ancora minorenne alla Cairese dove ha disputato il torneo di Eccellenza. La stagione successiva è arrivato il salto di categoria con il trasferimento al Savona in Serie D, per poi vestire la maglia dell’Albenga. Negli ultimi mesi, ha lasciato la Liguria per andare in Toscana, dove ha giocato tra le fila della Massese in Eccellenza.

La Carcarese aumenta così ulteriormente le sue chance di salita in Prima Categoria, già alte visto l’importante margine che separa i biancorossi dalle squadre che inseguono.