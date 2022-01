Carcarese, le ragioni del primo passo falso secondo il dg Abbaldo: “Poca cattiveria, dato morale alle inseguitrici”

La Carcarese ha rimediato la prima sconfitta in campionato dopo dieci vittorie consecutive. La rete di Cutoli è bastata all’Andora per fare bottino pieno e issarsi al terzo posto in classifica.

Il direttore generale non si appiglia a un episodio dubbio e punta il dito contro la prestazione non all’altezza della squadra: “Sono mancate cattiveria e determinazione negli ultimi venti metri. Abbiamo sbagliato tanti goal ma in generale non siamo stati brillantissimi. Non pensavamo di essere dei fenomeni e che avremmo dovuto vincere tutte le partite. Onore all’Andora che è venuto al Corrent per fare la sua partita. Nel finale ha sfruttato un episodio per vincere la partita, anche se viziato da una fallo per me abbastanza clamoroso. Ma ci sta: fa parte del gioco. Abbiamo sbagliato troppo, compreso un calcio di rigore, tirato in maniera molla e senza convinzione. Una sconfitta che può farci bene se ci servirà a ritrovare lo spirito giusto”.

“Penso che questa sconfitta non possa influire sul morale – prosegue Abbaldo – abbiamo disputato un girone di ritorno quasi perfetto, è mancata soltanto la ciliegina sulla torta per fare undici vittorie su undici. Nonostante avessimo dei giocatori fuori, come tante squadre, abbiamo schierato giocatori di qualità, a testimonianza della bontà della rosa a disposizione del mister. Siamo primi con sette punti di vantaggio. Avremmo firmato tutti, credo, per essere a questo punto alla fine del girone di andata. Ci sta perdere quando si falliscono tante occasioni. Abbiamo meritato la sconfitta, al momento del loro goal avremmo ci saremmo dovuti trovare con qualche goal di vantaggio. Se non si guarda alle occasioni ma all’atteggiamento in campo posso dire che l’Andora ha meritato”.

Il direttore generale biancorosso guarda avanti e si rammarica per aver alimentato almeno un pochino le ambizioni di chi segue: “Essere campioni d’inverno non dà nessun titolo alla fine dell’anno. Abbiamo ancora 11 partite e da domenica dobbiamo fare i punti che ci servono per andare in Promozione. Questo è, come abbiamo sempre dichiarato, il nostro obiettivo. Non abbiamo perso il morale, ma ne abbiamo dato un po’ alle inseguitrici. Sarebbe stato meglio se non fosse successo, vero, ma ora testa alla San Filippo Neri”.