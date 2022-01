Carcarese a valanga ma anche Andrea Briano protagonista: “Importante parare il rigore”

Carcarese 7 – San Filippo Neri 0. A vederla così, viene subito da pensare agli attaccanti come grandi protagonisti del pomeriggio biancorosso. Tuttavia, il rigore parato dall’estremo difensore valligiano Andrea Briano è risultato un fattore decisivo per l’esito della gara.

A pochi giri di orologio dalla fine del primo tempo, infatti, la formazione allenata da mister Loris Chiarlone conduceva soltanto 1 a 0. A un minuto dallo scadere, il direttore di gara ha concesso un penalty ai giallorossi di mister Rattalino. Halaj si è presentato dagli undici metri, ma Briano è stato bravo a intuire la traiettoria e a neutralizzare il tentativo.

Nella ripresa, la San Filippo Neri ha dovuto giocoforza scoprirsi un pochino per provare ad acciuffare il pareggio. Ecco quindi che la Carcarese ha potuto giocare contro una squadra non arroccata a difesa del punto e dare fuoco a quelle polveri che erano rimaste bagnate contro l’Andora sette giorni prima (0 a 1 per gli uomini di Delfino).

“Era importante andare a riposo in vantaggio. Ci ha dato una grossa mano anche a livello di testa. Nella ripresa gli avversari sono calati e noi abbiamo dilagato”, esordisce Andrea Briano. “Ero preoccupato che non entrasse visto come era finita domenica scorsa. Ci siamo allenati bene in settimana. Primo tempo in sordina ma poi abbiamo fatto vedere il nostro valore”, ha poi aggiunto.

La Carcarese, con sette punti di vantaggio sulla seconda, rimane la grande favorita per la vittoria finale: “Mancano tante giornate. Abbiamo visto che qualche passo falso lo possiamo fare. Nonostante questo, di testa ci siamo ed era importante ricominciare a vincere”.