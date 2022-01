Caprioli feriti: chi deve intervenire?

Sabato 8 gennaio alle 19.30 circa, un’auto ha investito un capriolo a Cosseria, lungo la Sp42. L’animale, ferito alla testa, non è morto ma era sanguinante ed incapace di sollevarsi da terra. Il conducente si è fermato per prestare soccorso, chiamando il 118.

Dopo oltre un’ora nessuno si era ancora presentato sul posto nonostante reiterate chiamate con la risposta che i Vigili del fuoco sarebbero arrivati a breve. Alla richiesta di intervento di un veterinario nessun riscontro. Sono stati contattati i volontari del servizio di ambulanze veterinarie che hanno risposto di non essere autorizzati ad intervenire trattandosi di fauna selvatica.

Alle 21 sono stati allertati i Carabinieri, giunti poco dopo per dirigere il traffico veicolare sulla strada e richiedendo nuovamente l’intervento di un veterinario dell’Asl 2. Alle ore 22.30 circa, impossibilitati a rintracciare gli operatori incaricati, l’animale ferito è stato spostato in un luogo sicuro dove non potesse costituire potenziale pericolo per la viabilità e per lui stesso.

La mattina seguente il capriolo si è ripreso autonomamente, si è alzato ed è fuggito. Al di là della brutta disavventura, ma se esistono i veterinari dell’Asl che sicuramente verranno pagati, perché non intervengono in caso di necessità? La fauna selvatica ha quindi un’importanza diversa per i soccorritori?

Una lettrice di Cosseria