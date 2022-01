Campionato Juniores: sospese le prossime due giornate del Girone A

Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022 per i gironi A, B, C e G per i turni di campionato in programma per l’8 e 15 gennaio e la ripresa dello stesso per sabato 22 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Restano programmate le gare di recupero previste per l’8 gennaio.

Il 12, 15 e 19 gennaio saranno riprogrammate tutte le altre gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C.

Chi vorrebbe giocare è senz’altro il Vado del mister Gracchi e del tattico Sacco, al momento 3° in classifica (terza miglior difesa e terzo miglior attacco) a quota 23 che però potrebbe essere sorpassato dal “solito” Chieri a quota 21 qualora vincesse il recupero con il Saluzzo. Impressionante il ruolino di marcia della capolista Sestri Levanti con 10 vittorie ed un pareggio su 11 gare svolte e 41 gol all’attivo di cui 10 del capocannoniere Marzi. Nella pattuglia rossoblù spiccano in avanti Lagorio che grazie alle sue 7 realizzazioni è stato aggregato al piano di lavoro della prima squadra e Freccero anch’egli in odorato di salire con i grandi.

Alla bontà del gruppo (che non ha mai mollato nonostante le restrizioni Covid) concorrono pezzi pregiati quali il portiere Ghizzardi (03), il centrale difensivo Favara (03), il tuttocampista Turone (03), l’ala Della Rossa (03) ed alcuni 2004 già maturi quali il terzino Fontana, il perno Moscino, il geometrico Prina ed il jolly Bertoni. Una compagine di livello, non c’è che dire, da cui siamo certi che Solari saprà pescare bene offrendo opportunità di visibilità ad un vivaio da sempre all’avanguardia.