Camera di Commercio, in arrivo la nuova giunta: per il savonese Berlangieri e Geddo

Savona. Dopo la nomina a presidente di Enrico Lupi per il mandato 2021-2026, domani, giovedì 13 gennaio, nuova tappa per il rinnovo degli organi camerali.

Il Consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria si riunirà per la nomina della giunta, che sarà composta da sette membri oltre allo stesso presidente (il suo voto vale doppio in caso di parità tra gli esponenti della giunta).

Dopo le polemiche all’interno delle categorie sulla rappresentatività nel Consiglio (con una composizione ridotta rispetto al passato) e il tentativo degli industriali savonesi di arrivare al vertice dell’ente camerale con un colpo di coda finale (quando era chiara la rielezione di Lupi) e infine i timori arrivati per l’affaire della Confcommercio savonese e il caso Bertino, ora si cercherà di tirare le fila per trovare la giusta unità e condivisione, necessaria per guidare e traghettare nell’era Covid l’economia savonese e ligure.

Secondo le indiscrezioni di fine anno, che sembrano confermate anche in queste ore, la provincia di Savona avrà un vice presidente, nella figura di Angelo Berlangieri, attuale presidente dell’Unione Industriali ed ex presidente dell’Upa – Unione provinciale albergatori -. Ma non solo: nella nuova giunta camerale spazio anche per Osvaldo Geddo, il direttore di Cia Savona, ex sindaco di Ortovero dal 1999 al 2009, ma anche attuale presidente del GAL Valli Savonesi.

Geddo era stato nominato consigliere in rappresentanza di tutto il settore agricolo.

Per gli altri posti in giunta spazio alle altre categorie economiche e rappresentanti delle altre province liguri. Ecco i nomi: Davide Mazzola, presidente della Cna spezzino (che sarà anche vice presidente assieme a Berlangieri); Marco Benedetti, presidente regionale di Confesercenti e per 16 anni presidente della Confesercenti imperiese; Gianfranco Bianchi, presidente di Confcommercio a La Spezia; Paolo Figoli, presidente della Confartigianato spezzina; infine Paolo Faconti, direttore generale degli industriali spezzini.

Queste, quindi, le personalità della nuova giunta camerale, salvo sorprese dell’ultim’ora (sempre possibili…).

La giunta camerale rappresenta l’organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio, con compiti e funzioni di indirizzo politico-economico tramite delibere e atti, alcuni dei quali, come ad esempio il bilancio, devono essere approvati anche dal Consiglio camerale.

Per il “nuovo governo” una sfida difficile, in un momento molto delicato per tutto il tessuto economico e i vari settori produttivi, colpiti pesantemente dalle conseguenze della pandemia.