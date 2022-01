Caldaie in tilt e studenti al freddo, la ditta incaricata dalla Provincia al lavoro nelle scuole savonesi

Provincia. Impianti di riscaldamento ko/caldaie in blocco e studenti al freddo. È quanto accaduto in mattinata in alcuni istituti scolastici savonesi, più nello specifico presso le scuole elementari di Pietra Ligure e l’istituto Patetta di Cairo Montenotte.

Al momento in Provincia, il cui consiglio è “fresco” di elezione, non è ancora stato nominato il consigliere con delega alle scuole. Tuttavia, interpellato dal nostro giornale, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha elencato gli impianti di riscaldamento degli istituti savonesi sui quali ieri è intervenuta la ditta di manutenzione.

Si tratta, in particolare, dell‘ITS-IPSIA di Cairo Montenotte (per l’episodio citato a inizio articolo), a causa della caldaia andata in blocco per intervento di una valvola di sicurezza: “La ditta – fa sapere Olivieri – a seguito di segnalazione del guasto da parte della scuola è intervenuta alle 8.40 e ad oggi non ci risultano disfunzioni”.

Una criticità analoga si è verificata all’istituto alberghiero di Finale Ligure e anche in questo caso gli operai specializzati hanno risolto il problema. Ulteriore intervento ha riguardato l’istituto scolastico Falcone di Loano. I lavori di ripristino hanno interessato il corpo centrale delle segreterie, dove si è rotta una centralina che programma le accensioni. L’impianto è stato messo in manuale ed è stata ordinata una nuova centralina. Infine a Savona, all’istituto odontotecnico, la ditta incaricata dalla Provincia ha prestato servizio risolvendo un problema legato alla programmazione degli orari di accensione.

“In questi giorni tecnici del settore stanno controllando le temperature agli interno degli istituti per verificare dove vi è la necessita di incrementare gli orari di accensione. Indicativamente partono dalle 3 nelle zone Cairo – Carcare e alle 5 nelle zone litoranee”, ha aggiunto ancora Olivieri.