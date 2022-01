Eccellenza, il Pietra Ligure passeggia sui resti dell’Alassio: 8-0 senza storia al De Vincenzi

Risultato: Pietra Ligure 8-0 Alassio (13′ 28′ Alfano, 18′ Cavallone, 36′ Rovere, 48′ Roda, 63′ Varaldo, 74′ Ballone, 83′ Fiorenzo)

Buon pomeriggio dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Giornata nuvolosa e temperature gradevoli per giocare, nonostante i rinvii giornalieri siano stati otto e le incertezze continuino ad accrescere: anche sul fronte Alassio, con una difficoltà evidente nel schierare la squadra la domenica.

Il Pietra, invece, deve approfittare di questo momento per proseguire il suo periodo di forma avvicinandosi alla zona playoff.

Pietra Ligure: Pastorino, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Cavallone, Rovere, Roda, Varaldo, Genta, Alfano. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Berruti, Gerosa, Insolito, Puddu, Guaraglia, Fiorenzo, Metalla, Ballone, D’Aiuto.

Alassio: Bonsignore, Bruzzone, Cafiero, Luciani, Lombardo, Cordano, Passalacqua, Mohamadi, Lauria, Betancourt, El Kamel. A disposizione di mister Marco Luciani ci sono: Giaquinto, Varigu.

Dirige l’incontro il signor Filippo Gorlero della sezione di Imperia, coadiuvato dai signori Simone Colella e Denis De Scalzi della medesima sezione

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti!

5′ TRAVERSA DI ALFANO! Subito in propensione offensiva gli uomini di Pisano, con il numero 19 che vuole provare la conclusione da distante: preso in pieno il montante.

10′ Alassini in netta difficoltà nell’entrare in partita, pietresi in propensione offensiva alla ricerca del vantaggio.

13′ ALFANO! IL VANTAGGIO BIANCOCELESTE! Dopo un ribaltamento di fronte, Cavallone serve in profondità l’ex Albenga che deposita alle spalle di Bonsignore.

18′ ARRIVA IL RADDOPPIO CON CAVALLONE! Si capovolgono le parti ed è Alfano a servire l’ex Varazze in profondità: padroni di casa concentrati, ospiti in palla,

26′ Non cambia il canovaccio della partita, il Pietra sembra dominare in lungo e in largo.

28′ IL PIETRA CALA IL TRIS! Una grande azione in solitaria di Rovere lo porta sul fondo mettendo in mezzo una gran palla per Alfano, infilando in rete la sua seconda rete.

36′ 4-0 AL DE VINCENZI. Pallone sbagliato in uscite per gli alassini e ne approfitta Rovere, entrando meritatamente nel tabellino dei marcatori.

38′ Un altro lato positivo dei padroni di casa è sicuramente Roda, che con la sua velocità sta creando molti grattacapi alla difesa ospite.

43′ Alassio in blackout totale, i ragazzi di Pisano cercano in continuazione di incrementare il risultato per cercare sempre più convinzione nelle loro giocate. Ora ci prova Varaldo di testa, ma il pallone finisce fuori di poco.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione: pare non esserci storia al De Vincenzi.

Secondo tempo

1′ La ripresa inizia con tre cambi per i biancocelesti: entrano Gerosa, Puddu e Ballone per Pili, Genta e Alfano. Per Thomas Gerosa è l’esordio in Eccellenza.

2′ Calcio di rigore per il Pietra! Tona si avventa in area e viene steso, non ci sono dubbi per il fischietto imperiese.

3′ Roda non sbaglia! Arriva il 5-0 per i padroni di casa.

7′ Primi cambi per l’Alassio: Vargiu rileva Lauria.

9′ Gli attacchi ospiti sono spesso conclusioni da fuori, come quella effettuata ora da Betancourt: blocca facilmente Berruti.

16′ Avrebbe l’occasione per il 6-0 Cavallone, ma la punta spara alto davanti al portiere.

18′ ARRIVA ORA IL 6-0! L’incornata vincente di Varaldo su calcio d’angolo arricchisce ancora il punteggio.

19′ Cambia ancora Pisano con un altro esordio per un giovane del vivaio: Simone Guaraglia rileva Rovere.

21′ Anche l’Alassio cambia: fuori Bruzzone per Gianquinto.

23′ Entra bene in partita il classe 2004 Guaraglia, servendo un gran pallone a campanile per Cavallone che non riesce a spingerla in porta.

26′ Arriva verso la fine del secondo tempo il vero pericolo creato dagli ospiti, con un altro tiro da fuori stavolta di Mohamadi: Berruti dice di no effettuando una parata non facile.

29′ La settima rete del Pietra! Ballone insacca di testa dalla sinistra.

30′ Il Pietra sostituisce Tona per far spazio al terzo prodotto giovanile: Raffaele Fiorenzo, rientrato dall’infortunio.

36′ La partita si avvia alla conclusione e per il Pietta è stata sicuramente un’occasione per provare a inserire giocatori giovani in un contesto adulto.

37′ FIORENZO! A segno anche il giovane biancoceleste dopo una sua incursione in area di rigore, il rientro perfetto.

45′ L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Al De Vincenzi non c’è mai stata storia: stravince il Pietra, cade ancora l’Alassio

Pisano va a stringere la mano a Luciani, c’è grande rispetto tra i due.

Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.