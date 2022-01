L’inizio del 2022 non è stato dei migliori per la Genova Calcio: dopo la Coppa Italia persa, arriva anche una sconfitta in casa dell’Albenga.

Sia chiaro, il percorso dei ragazzi di Beppe Maisano fin ora è davvero buono, considerando anche che si trovano ancora in testa alla classifica.

La stanchezza per la Coppa si è sentita, ma il tecnico genovese non vuole trovare alibi e fa addirittura un mea culpa: “Sono rimasto stupito negativamente dai nostri primi 25 minuti di oggi: praticamente incomprensibili, che hanno fatto in modo che l’Albenga trovasse ancora più coraggio. Oggi ho messo in campo una squadra che non aveva gli equilibri delle altre volte, sottovalutando la situazione e mi prendo l’intera responsabilità della sconfitta di oggi”.

Ma a Maisano non sono andati giù certi atteggiamenti dalla panchina ingauna: “Io nutro grande rispetto per l’Albenga e per un amico come mister Lupo, infatti con lui non è successo nulla. Successivamente, però, è accaduta una cosa antisportiva: ad un giocatore con la mascherina non si va a dare una manata in faccia, togliendogli la palla dalle mani. In queste situazioni l’arbitro non è stato all’altezza, favorendo comportamenti non sportivi e poco corretti”.