Vittoriosi già all’andata tra le mura amiche, il Pietra è riuscito a portare a casa altri tre punti a discapito del Taggia, stavolta in terra imperiese.

Un 3-2 palpitante che però ha dato prova della concretizzazione di quel processo di maturità tanto decantato da Mario Pisano, che ha sempre visto una luce infondo al tunnel povero di risultati nella prima parte di stagione.

Il tecnico non ha potuto far altro che complimentarsi coi suoi: “Partita giocata molto bene soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a sfruttare alcuni errori dei nostri avversari e con molta qualità siamo riusciti a concretizzarli. Nel secondo tempo il Taggia è venuto fuori con una fisicità e una veemenza superiore rispetto alla nostra ma, nonostante questo, siamo stati bravi e attenti nel difenderci, anche se in due circostanze evidenti i nostri avversari avrebbero anche potuto segnare e siamo stati fortunati. Tuttavia, visto il credito che abbiamo con la sorte per il nostro girone di andata, ci può stare che ogni tanto vada bene anche a noi”.

Per il Pietra Ligure arriva la sosta, ma gli impegni futuri diventeranno decisivi per gli obiettivi societari: “Ora godiamoci un po’ di riposo ma rimaniamo concentrati verso il recupero con la Cairese; sono sempre più convinto che i verdetti finali coinvolgeranno tutte le squadre in ballo, fino all’ultimo minuto dell’ultima partita”.