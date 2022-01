Un’esultanza liberatoria a fine partita è stata la miglior versione riassuntiva di questo Finale-Cairese: tanto agonismo, voglia di vincere su un’altalena di emozioni durata 95 minuti.

I giallorossiblù non hanno solo vinto, ma convinto per l’intera partita a livello di atteggiamento e gioco mostrato. Il migliore in campo ha più di un nome oggi e Pietro Buttu, quando è chiamato a schierare la formazione titolare, sa di poter contare su una rosa di valore: “Non ho più aggettivi per questa squadra, che ha fatto una partita strepitosa sotto tutti i punti di vista. Contro la Cairese non è mai facile e oggi siamo riusciti a vendicare quel 4-0 che ci bruciava da tempo;

Il periodo di forma continua, questo grazie anche ai tanti giovani chiamati in causa dal tecnico ingauno: “Abbiamo recuperato tutti gli elementi, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi della Juniores che ci hanno dato una grossa mano nel periodo di difficoltà numerica che abbiamo passato. L’obiettivo della società, oltre a ottenere la permanenza in categoria, è sempre quello della crescita di tanti giovani da inserire in pianta stabile nella futura rosa”.

A chiudere la gara ci ha pensato capitan Lorenzo Scalia, tornato a giocare a Finale da ormai una settimana. Un ritorno che potrà essere utile alla causa: “Sono veramente molto contento perché penso che lui sia l’emblema del grande cuore che questa squadra ha avuto e ha tuttora: dal ritorno in D dopo mezzo secolo fino ai nostri recenti campionati. Mi ha gratificato vederlo giocare con una grande determinazione, facendo da esempio per tutti i nostri ragazzi”.