Calcio, giù il sipario al Borel: il Finale schianta la Cairese

FINALE 3 (2′ Scarrone, 20′ Debenedetti, 67′ Scalia) vs CAIRESE 0

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Felice Borel di Finale Ligure.

Una sfida già vista tre volte in questa stagione, ma si prevedono 90 minuti ad altissima intensità con due squadre che distano a 2 punti l’una dall’altra.

I ragazzi di mister Buttu saranno chiamati a rifarsi dal pesante parziale dell’andata, provando ad allungare su un Taggia molto vicino e con voglia di riscatto. I risultati dei finalesi sono stati ottimi fin qui, considerando anche il grande numero di giovani impiegati dall’inizio della stagione.

Per i valbormidesi, secondi in classifica e con due partite da recuperare, si tratta di un’occasione importante per cercare di capire realmente dove potranno arrivare. Vincere al Borel non è facile e Diego Alessi lo sa bene: da giocatore lo scorso anno ha regalato la finale ai suoi, ora in panchina servirà dare continuità a un progetto che sta proseguendo oltre le aspettative.

Le formazioni ufficiali:

Finale: Porta, Scalia, Caligaris, Pare, Scarrone, De Benedetti, Faedo, Buttu, Debenedetti, Odasso, Fabbri. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: Mondino, Fazio, Galli, Andreetto, Garibbo, Vierci, Finocchio, Murrizi, Ponzo.

Cairese: Calizzano, Colombo, Brignone, Tissone, Prato, Facello, Durante, Piana, Berretta, Pastorino, Piacentini. A disposizione di mister Diego Alessi ci sono: Rizzo, Moretti, Doffo, Moretti F, Diamanti, Briano, Gaggero, Bablyuk, Saviozzi.

L’incontro sarà diretto dal fischietto palermitano Gianluca Li Vigni, coadiuvato da Giuseppe Nicolosi (sezione di Genova) e Yassine El Hamdaoui (sezione di Novi Ligure).

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio al Borel, inizia la partita!

2′ INCREDIBILE! SUBITO AVANTI IL FINALE CON SCARRONE! Sugli sviluppi di un calcio di punizione la difesa gialloblù spazza via il pallone ma finisce verso l’esperto centrale giallorossoblù: la battuta è ottima, il Finale è in vantaggio.

3′ Ancora in avanti i padroni di casa! Debenedetti riceve in area e calcia di prima intenzione, ma Calizzano blocca. Impressionante avvio dei padroni di casa.

5′ Primo squillo per gli ospiti con la conclusione di Piacentini, debole tra le braccia di Porta. Alessi non sembra soddisfatto dell’approccio iniziale dei suoi.

10′ Inizia ad attaccare la Cairese mentre Buttu chiama l’attenzione di Caligaris, troppo avanzato secondo il tecnico.

15′ Primo quarto d’ora segnato dal fulmineo vantaggio finalese e, dopodiché, la Cairese sta cercando di produrre il suo solito gioco per riprendersi.

18′ Il Finale sfiora il raddoppio! Debenedetti sfrutta il corridoio lasciato libero dalla difesa valbormidese e calcia al limite dell’area: la palla esce di poco a lato e un sussulto generale si leva dalla tribuna.

20′ DEBENEDETTI SI RISCATTA SUBITO! La pressione di Caligaris ha favorito l’avanzata di Fabbri che, dimostrando grande intelligenza calcistica, riesce a servire una gran palla al numero 9 finalese: stavolta è dentro e il Finale raddoppia.

22′ Prima ammonizione della gara in arrivo: è Piacentini a riceverla.

24′ Una Cairese in netta difficoltà rischia di subire il 3-0 da capitan Scalia, che conclude in porta dopo essersi liberato sulla sinistra.

30′ Mezz’ora di gioco trascorsa con un Finale che spinge al massimo e una Cairese, anche sentendo i lamenti del tecnico gialloblù, non in partita e con nervosismo.

32′ La stava per combinare Tissone, spazzando maldestramente sui piedi di Debenedetti: Calizzano rimedia come può e spazza via meglio del suo compagno.

33′ Seconda ammonizione per gli ospiti: stavolta è Facello a rimediarsela.

39′ CALCIO DI RIGORE PER IL FINALE! Cade in area De Benedetti subendo un contatto sospetto. Il fischietto palermitano non ha dubbi: rigore tra le proteste ospiti.

40′ CALIZZANO IPNOTIZZA FAEDO! Ottimo intervento dell’estremo difensore che, tuffandosi in basso a sinistra, tiene ancora a galla i suoi quando tutto sembrava vano.

43′ Prima ammonizione per i locali e a beccarsela è l’autore del primo gol, Scarrone.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione: il Finale conduce 2-0 su una Cairese disordinata e nevrotica: Alessi sta già studiando un cambio, una mossa determinante per provare a riaprire la gara.

Secondo tempo

1′ Come annunciato, il tecnico gialloblù si gioca subito una carta: entra Bablyuk per Brignone.

3′ La Cairese sembra aver trovato più convinzione ma permangono alcune imprecisioni

4′ Resta a terra Faedo, soccorso dal medico sociale, dopo un fallo da lui commesso secondo il direttore di gara: l’ex Golfo Dianese non è per niente convinto.

6′ Mischia furibonda in area di rigore ospite, tutte le squadre in mucchio a protestare per un episodio che farà molto discutere: a detta dei tesserati della Cairese, Carlo Porta sarebbe dovuto essere stato espulso per un “pugno” tirato a un giocatore gialloblù. Per questo si è creata una grande baruffa, conclusasi con l’ammonizione per Calizzano (arrivato a protestare dalla sua area) e il numero 8 Piana. Infine, alimentando ancora di più le polemiche, è stato espulso anche mister Alessi.

8′ Nel Finale entra Galli per Faedo, mentre la Cairese inserisce Saviozzi per Berretta.

11′ Se il primo tempo è stato divertente, il secondo sta diventando incredibilmente concitato: la Cairese rimane in 10 per l’espulsione di Pastorino, scatenando le ulteriori proteste ospiti. Mister Alessi chiama il 4-3-2 dalla tribuna.

19′ Buttu aveva già pensato a inserire Ponzo ma, per l’accaduto, ha dovuto cambiare: fuori Odasso per Garibbo

22′ SCALIA! IL TRIS DEL FINALE! Il capitano finalese si inserisce splendidamente con un cambio di direzione e deposita in rete: lo show dei ragazzi di Pietro Buttu continua.

23′ La Cairese sostituisce Facello per Moretti.

24′ Per il Finale c’è un altro cambio: fuori Gabriele Buttu per la velocità e fisicità di Ponzo.

27′ Il nervosismo sta prevalendo tra gli animi valbormidesi e, continuando così, si rischia una capitolazione maggiore.

28′ Cambi per entrambe le squadre: per il Finale entra Vierci per far rifiatare un applauditissimo Debenedetti, mentre la Cairese sostituisce Colombo per Moretti L.

32′ Altra sostituzione per ambe due le formazioni: i locali inseriscono Andreetto per Scarrone, gli ospiti rilevano Piacentini inserendo Briano.

35′ Dieci minuti più recupero al termine: polemiche a parte, il Finale si sta avvicinando a una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.

43′ Altro giallo per gli ospiti, stavolta per Durante.

45′ De Benedetti viene ammonito per perdita di tempo e, contestualmente, vengono annunciati 5 minuti di recupero.

49′ Calizzano evita il 4-0 parando una conclusione ravvicinata di Fabbri.

50′ E finisce qui! Il Finale vince 3-0 e si avvicina ancora di più al piazzamento nelle migliori 5.

Grazie a tutti per averci seguito e buona continuazione.