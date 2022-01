Una sconfitta che non è andata giù al Ceriale: poca convinzione nel primo tempo, tanto nervosismo nel secondo.

Di certo non sarà questa partita a decidere le sorti dei biancoblù ma, tuttavia, qualcosa in più si poteva fare.

Questo lo sa anche Andrea Biolzi, che inizia così la sua analisi: “Abbiamo approcciato male la gara con parecchi degli undici che hanno iniziato la partita, giocandola non all’altezza di come avevamo lavorato. Io sospettavo che non ci avrebbe fatto bene la sosta, ma resto fiducioso per il futuro perché più brutti di così non possiamo essere; oggi non è stato un bel Ceriale, dobbiamo lavorare sin da subito per rifarci”.

Non si tratta tanto di errori tecnici precisa il mister: “Più che altro è stato sbagliato l’approccio alla gara, che rivedremo in settimana, perché qualche giocata è stata creata soprattutto nel secondo tempo. Ultimamente non ci era più successo e, questo atteggiamento sbagliato, ha aiutato la Praese a vincere. Io li conosco bene questi giocatori, non erano quelli veri”.