Uno scontro diretto molto importante quello tra Albenga e Genova Calcio, disputatosi ieri pomeriggio allo stadio Annibale Riva.

I ragazzi di mister Lupo hanno disputato un’ottima partita ma il risultato è rimasto invariato, almeno, fino all’episodio chiave: Carballo viene steso da Brina in area e per l’arbitro si va sul dischetto. Con tutto lo stadio in sospeso, all’80esimo minuto, Davide Sancinito fa suo il pallone prendendosi una grande responsabilità: trasformazione impeccabile e l’Albenga vince.

Tanta euforia e consapevolezza nel post partita, come dice anche lo stesso numero 4: “Abbiamo giocato una grande partita con la testa sul campo per 90 minuti, come contro la Cairese, prendendo grande consapevolezza nei nostri mezzi. Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, ce lo meritavamo tutti”.

Le voci di mercato delle scorse settimane sembrano un lontanissimo ricordo: “Nella finestra di dicembre è normale essere chiamati da altre squadre, ma il gruppo viene prima di tutto. Adesso avremo due impegni importantissimi contro Finale e Ventimiglia e, per fare bene, dovremmo affrontarli con lo spirito di questa partita”.

E ora gli ingauni aspettano di riempire un tassello, quello che potrebbe permettere loro di avanzare sempre più verso il loro obiettivo.