Calcio, Albenga. Il rigore di Sancinito vale tre punti: battuta la Genova Calcio

ALBENGA 1 (80′ rig Sancinito) vs GENOVA CALCIO 0

Buon pomeriggio dallo stadio Annibale Riva.

Una partita che significa molto per le zone alte della classifica: i padroni di casa, dopo alcuni colpi di mercato, cercano di proseguire bene in campionato; stesso canovaccio per i genovesi, volenterosi di rifarsi dopo la finale di Coppa persa contro la Fezzanese.

Le formazioni ufficiali:

Albenga: Vernice, Sancinito, Coulibaly 0, Dagnino, Carballo, Bas

so, Gargiulo, Campelli, Graziani, Jebbar, Puddu. A disposizione di mister Lupo ci sono: Scalvini, Barisone, Calcagno, Di Bella, Anich, Gibilaro, Coulibaly I, Belvedere, Graziani T.

Genova Calcio: Brina, Calvi, Boero, Capatos, Riggio, Serinelli, Cappannelli, Bruzzone, Parodi, Illardo, Di Pietro. A disposizione di mister Maisano: Dondero, Vatteroni, Morando, Amedeo, Testore, Tussellino, Pische, Amirente, Orlando.

Arbitro dell’incontro è il signor Santinelli della sezione di Bergami, coadiuvato da El Hamadoui di Novi Ligure e Cucchiar della sezione di La Spezia.

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti! Inizia la gara.

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni, entrambe spinte dalla voglia di vincere.

7′ Graziani si fa tutto il campo, facendo ripartire i suoi, arrivando sul fondo e mettendo un gran pallone per Dagnino: il numero 8 colpisce di testa ma alto.

9′ Ancora pericolosa l’Albenga! Campelli si libera e fa partire una conclusione da fuori insidiosa: pallone fuori di poco, i padroni di casa spingono forte.

16′ Si sono leggermente abbassati i ritmi della partita: serve una giocata per sbloccarla.

17′ Arriva la prima ammonizione del match. Parodi viene pescato in fuorigioco e controlla il pallone, mentre Sancinito interviene per prenderlo ma colpisce le gambe dell’attaccante: possesso comunque ingauno, ma il capitano si becca l’ammonizione.

24′ Ci prova lo stesso Sancinito con una punizione delle sue: la sfera scende ma Brina è bravo e le devia ad uscire.

26′ Rete annullata all’Albenga! Una grande azione bianconera con Carballo che serve un gran pallone a Campelli, che ne mette uno altrettanto bello per il facile tocco in rete di Jebbar. La gioia ingauna viene fermata dal primo assistente, El Hamadoui, che giudica irregolare la posizione di Campelli, scatenando la sua ira e di Lupo: entrambi ammoniti dal fischietto bergamasco.

35′ ALBENGA A MILLIMETRI DAL VANTAGGIO! Sugli sviluppi di una rimessa laterale viene servito capitan Gargiulo, che si avventura verso il fondo e mette in mezzo un cioccolatino da spingere in porta. Nessun calciatore ingauno è riuscito a intercettare la sfera, mandando in frantumi una grossa occasione.

41′ Prima ammonizione per gli ospiti, è Bruzzone a beccarsela.

44′ In un primo tempo sciapo per i genovesi arriva la prima conclusione a rete: Parodi calcia da fuori area trovando la risposta di Vernice, che blocca facilmente la sfera.

45′ L’arbitro ha segnalato 2 minuti di recupero.

46′ Di Pietra entra duramente su Carballo e si becca il giallo.

47′ Finisce a reti bianche la prima frazione di gioco: l’Albenga spinge più della Genova Calcio, ma il risultato resta invariato.

Secondo tempo

Maisano, non soddisfatto dal primo tempo dei suoi, cambia subito dagli spogliatoi: entrano Testore e Orlando per Ilardo e Calvi. L’Albenga scende nuovamente in campo con gli stessi della prima frazione

1′ Inizia la ripresa!

4′ Stesso canovaccio dell’inizio partita: attaccano entrambe le squadre, ma manca ancora qualcosa per sbloccare l’incontro.

7′ Cambia anche Lupo: lascia il campo Puddu per il classe 2002 Barisone.

10′ CAPPANNELLI SALVA SULLA LINEA SU DAGNINO! Il numero 8 bianconero fa partire una rasoiata dalla sinistra, superando Brina, e già tutto sembrava far pensare alla rete del vantaggio: la scivolata dell’esperto numero 7 è provvidenziale per salvare i suoi.

12′ Altra sostituzione per la Genova Calcio: fuori Di Pietro per Morando.

17′ Secondo cambio per gli ingauni: fuori Dagnino per l’australiano Anich.

21′ Genovesi che sembrano essersi un po’ ripresi dal momento di difficoltà, attaccando e producendo più gioco di quanto abbiano fatto nel primo tempo, ma permangono errori che fanno sfumare il tutto.

23′ Arriva il terzo cambio per i padroni di casa, stavolta in zona prettamente offensiva: Thomas Graziani rileva Jebbar.

27′ Cappannelli viene soccorso dopo essere rimasto a terra dolorante a centrocampo. Rientra in campo un po’ zoppicante.

30′ GENOVA CALCIO IN DIECI! Bruzzone si becca un altro cartellino, il secondo, finendo anzitempo sotto la doccia.

34′ CALCIO DI RIGORE PER L’ALBENGA! Brina esce male su Carballo e lo stende in area: giallo per l’estremo difensore e situazione importantissima per gli ingauni: sul dischetto va Sancinito.

35′ RETE! SANCINITO FA ESPLODERE IL RIVA! Una realizzazione perfetta che diventa fondamentale per le sorti della gara.

36′ Maisano cerca di recuperarla inserendo il giovane Amedeo per il dolorante Cappannelli.

43′ Ultimi minuti di gioco con l’Albenga in vantaggio e in superiorità numerica, ma il calcio non ragiona su tutto questo.

44′ Espulso Lupo per doppio giallo. Il tecnico non si capacita di questa decisione, uscendo dal campo sorridendo incredulo.

45′ L’arbitro ha segnalato 5 minuti di recupero: ultime occasioni dell’incontro.

47′ OCCASIONISSIMA PER LA GENOVA CALCIO! Orlando mette uno splendido pallone all’interno dell’area ma nessuno riesce a indirizzarla in porta.

50′ Sostituzione finale per l’Albenga: dentro Belvedere per Carballo, applaudito dall’intero Riva.

50′ Ammonito Basso per perdita di tempo, i ritmi sono altissimi,

51′ FINISCE QUI! L’ALBENGA VINCE IL BIG MATCH!

Il rigore di Sancinito è risultato decisivo per le sorti dell’incontro, accesosi durante il secondo tempo.

Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime dirette!