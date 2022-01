Cairo, il Covid cala il sipario al teatro Chebello: rinviati gli spettacoli di gennaio

Cairo Montenotte. Super green pass obbligatorio, capienza ridotta e soprattutto impennata dei contagi, Cairo Montenotte decide di sospendere in via temporanea la stagione teatrale in programma al “Chebello”.

“I due spettacoli che sarebbero dovuti andare in scena nel mese di gennaio, sono rinviati, con ogni probabilità, al mese di marzo”, spiega in una nota il direttore artistico Silvio Eiraldi.

“I dati preoccupanti relativi ai contagi covid e la conseguente intensificazione delle misure precauzionali legate all’emergenza – prosegue – hanno consigliato una momentanea sospensione degli eventi previsti, dei quali gli abbonati potranno comunque usufruire alla ripresa dell’attività”.

Sono dunque posticipati a data da destinarsi gli spettacoli, “L’11 settembre – L’isola che accolse il mondo” previsto per sabato 22 gennaio e “Da madre a madre” in programma lunedì 31.

Per informazioni riguardanti la stagione teatrale è possibile contattare il cell. 333 4978510.