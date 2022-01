Cairo, boschi in fiamme in Val Cummi: vasto incendio esteso su due fronti

Agg. ore 22:30. Incendio domato sul fronte verso Cosseria, dove al momento la situazione è sotto controllo. Ad aiutare nelle operazioni di spegnimento è stato anche il vento che soffiava nella direzione opposta rispetto alle fiamme. Il sindaco di Cosseria Molinaro: “Un plauso a tutti i vigili del fuoco e ai volontari che sono giunti sul posto, l’intervento è stato davvero tempestivo”.

Agg. ore 21:30. Dispiegamento di forze per riuscire a spegnere il vasto incendio che si è propagato in Val Cummi. Al momento le fiamme interessano solamente il territorio cairese, ma due sono i fronti. Uno sovrasta la zona di Sant’Anna, l’altro è esteso quasi fino al confine con Cosseria. Come annunciato, sul posto sono giunte anche dalla Riviera (Savona e Spotorno) altre tre squadre di vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di spegnimento, che sono particolarmente complicate considerando che la zona è raggiungibile soltanto a piedi, percorrendo i sentieri. Presenti anche la protezione civile e l’aib. Due le buone notizie: in questo momento il vento sembra essersi placcato e il fuoco, fortunatamente, è sufficientemente lontano dalle case.

Agg. ore 20:45. Come previsto, a causa del vento, le fiamme si stanno propagando sempre di più. L’incendio al momento è di ampia entità. Una squadra di Savona sta raggiugendo i vigili del fuoco di Cairo che sono già sul posto. La centrale operativa sta cercando altri uomini da inviare in aiuto. L’incendio si trova in una zona impervia che risulta impossibile da raggiungere con i mezzi.

Incendio boschivo in Val Cummi a Cairo

Cairo Montenotte. Zona boschiva in fiamme a Cairo, in Val Cummi.

I vigili del fuoco sono appena arrivati sul posto per domare l’incendio di cui non si conoscono ancora le cause.

Il pericolo maggiore, in questo momento, è il vento: da oggi infatti sferzano forti raffiche che alimentano il fuoco e non è certo facile circoscriverlo.