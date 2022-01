Cairo, boschi in fiamme in Val Cummi: intervento dei vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Zona boschiva in fiamme a Cairo, in Val Cummi.

I vigili del fuoco sono appena arrivati sul posto per domare l’incendio di cui non si conoscono ancora le cause.

Il pericolo maggiore, in questo momento, è il vento: da oggi infatti sferzano forti raffiche che alimentano il fuoco e non è certo facile circoscriverlo.

Agg. ore 20:45. Come previsto, a causa del vento, le fiamme si stanno propagando sempre di più. L’incendio al momento è di ampia entità. Una squadra di Savona sta raggiugendo i vigili del fuoco di Cairo che sono già sul posto. La centrale operativa sta cercando altri uomini da inviare in aiuto. L’incendio si trova in una zona impervia che risulta impossibile da raggiungere con i mezzi.