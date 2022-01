Oggi pomeriggio è arrivata una sconfitta pesante per i valbormidesi, contro un ottimo Finale che ha saputo sfruttare la mancanza di lucidità della squadra di Alessi.

Il direttore sportivo Matteo Giribone vuole dare subito un segnale di ripresa, svelando una possibile mossa di mercato in tempi brevi: “Stare fermi più degli altri non ci ha fatti bene a livello fisico, ma è innegabile che oggi sia stata una giornata storta: abbiamo fatto fatica in tutte le zone del campo, non giocando da Cairese. Ripartiremo dalle nostre certezze: noi dobbiamo stare nelle prime cinque e, probabilmente, riusciremo a migliorare qualcosa in questa squadra, prendendo forse un giocatore che ci permetterà di fare il salto di qualità”.

La partita è stata inoltre molto concitata per un episodio che ha scaturito anche l’espulsione di mister Alessi per proteste: si presume che Porta abbia tirato un “pugno”, così si dice, ad un giocatore gialloblù.

L’arbitro Li Vigni di Palermo, non avendo visto ciò che è accaduto, non ha preso il provvedimento incitato dagli ospiti che, nel giro pochi minuti, rimarranno in 10 per l’espulsione di Pastorino. Giribone è allibito: “Tutti hanno visto cos’è successo tranne chi doveva vederlo, ma a parte questo credo che gli arbitraggi non possano essere svolti in questa maniera: ad ogni minimo contatto c’è stato un giallo, che andrà poi a compromettere il futuro. Sia chiaro, il Finale ha meritato di vincere, ma in partite così importanti ci vuole un metro differente”.