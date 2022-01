Cairese con tre “G”: goal, gioco e giovani. Mister Alessi: “Ragazzi felici di salire con i grandi”

La Cairese approfitta della sconfitta patita dalla Genova Calcio per mano dell’Albenga una settimana fa e riprende il comando della classifica. La vittoria per 3 a 0 (Brignone, Saviozzi, Saviozzi) in casa dell’Ospedaletti consente ai gialloblù di salire a quota 29 punti. Giovani, gioco e goal. La stagione super della Cairese fino a questo momento si può sintetizzare con queste tre “g”.

Giovani

La prima rete del successo contro gli orange è stata siglata dal 2004 Andrea Brignone, al primo goal in Eccellenza. Inoltre, è arrivato l’esordio del 2005 Diamanti. Non è più una notizia, invece, la titolarità del trequartista, anch’egli del 2005, Berretta. “Il settore giovanile sta fornendo elementi validi sia dal punto di vista tecnico sia da quello caratteriale. Sono contento che ai giovani faccia piacere salire con i grandi. Significa che c’è senso di appartenenza. Molti 2005 vengono spesso a seguire le nostre partite anche quando non sono convocati”, commenta mister Diego Alessi.

Goal

La Cairese è salita a quota 31 goal segnati in 14 partite. Media di più di due marcature a match. Uno score di livello ottenuto con Poggi out per molte settimane, Piacentini spesso fermo ai box e con un Saviozzi che ha iniziato la stagione con le polveri bagnate. “Auguro a Francesco Saviozzi di vivere un 2022 sempre così. Non soltanto i due goal e l’assist, ha fatto anche una grande prestazione. Una buona mezzora anche per Piacentini. Bene così”, prosegue Alessi (nella foto con i collaboratori Battistel e Bresci).

Gioco

La Cairese prosegue con un impianto tattico chiaro, il 3-4-2-1. Nonostante le defezioni e il poco allenamento a causa dello stop per il virus, i gialloblù non hanno rinnegato il proprio credo propositivo. In mezzo al campo è stato schierato il terzino Fabio Moretti mentre nei tre di difesa è stato inserito fin da subito il nuovo acquisto Tissone. “Sono contento di come ha giocato la squadra anche se non posso paragonare questa prestazione a quella sontuosa offerta contro il Taggia. La partita è stata complicata all’inizio viste le ridotte dimensioni del campo e il grande pressing degli avversari. Tissone è un ragazzo intelligente e un giocatore capace. Una vittoria importante e non scontata anche perché siamo stati fermi nostro malgrado dal 27 dicembre al 3 di gennaio.”, conclude il tecnico.