Borgio, la minoranza: “Bilancio senza novità. Per il sociale, il turismo e i giovani solo briciole”

Borgio Verezzi. Non è soddisfatto il gruppo di opposizione “Borgio Verezzi per tutti” per il Bilancio previsionale approvato durante lo scorso consiglio comunale. “Un bilancio senza novità ma in continuità con l’Amministrazione precedente che rinvia le scelte al 2023 e che rischia di far continuare l’attuale immobilismo”, affermano dalla minoranza.

“Ci saremmo aspettati lo stanziamento di maggiori risorse nel campo sociale, nel sostegno alle famiglie, nelle politiche giovanili e nel campo del turismo, settori messi a dura prova dalla pandemia – sottolineano – Purtroppo abbiamo constatato tristemente che anche questa volta del virtuoso bilancio comunale a questi capitoli di spesa sono state riservate solo briciole”.

E poi aggiungono: “Abbiamo proposto l’istituzione del Question Time all’inizio dei consigli comunali per consentire ai cittadini che lo desiderano di avere un momento di dialogo diretto, ufficiale, tutelato, organizzato e non clientelare con il sindaco e i consiglieri comunali. Durante la discussione la nostra proposta di bilancio partecipato è stata snobbata dal sindaco e respinta dalla maggioranza in modo troppo sbrigativo e superficiale, pertanto la ripresenteremo in modo più articolato per coinvolgere i cittadini nelle scelte che li riguardano, convinti che una comunità possa progredire solo quando i cittadini che ne fanno parte partecipano direttamente e con strumenti idonei a tali scelte, sentendosi così più vicini al Comune e alle istituzioni”.

“Ci auguriamo – concludono – che le nostre proposte vengano prese nella dovuta considerazione. Sappiamo bene quanto sia difficile amministrare una comunità, specie in tempi di pandemia, ma questo non giustifica l’atteggiamento ostile del sindaco e della maggioranza alle osservazioni e alle proposte che la minoranza ha il dovere di presentare. Questo atteggiamento nei confronti della minoranza ci preoccupa, ma ci auguriamo che possa essere relegato ad un singolo momento di eccessiva tensione”.