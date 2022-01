Borgio, la giovane Caterina Bussa nel cast nella fiction Rai “Doc – Nelle tue mani 2”

Borgio Verezzi. La giovanissima Caterina Bussa, classe 2005, residente a Borgio Verezzi, oggi fa parte del cast della fiction Rai “Doc – Nelle tue mani” che andrà in onda su Rai uno dal prossimo 13 gennaio. La giovane un tempo allieva del laboratorio teatrale della scuola media di Borgio Verezzi e oggi della Compagnia del Barone Rampante, nel 2019 è stata scelta fra più di 300 aspiranti come protagonista del film “Vera de Verdad” regia di Beniamino Catena.

“Grazie alla passione per il teatro che mi ha trasmesso il Barone Rampante – afferma Caterina – ho avuto la fortuna di poter fare due meravigliose esperienze : la prima volta davanti alla telecamera con il film ‘Io sono Vera’ che rimarrà sempre nel mio cuore e poi ancora più inaspettata l’esperienza indimenticabile di far parte del cast di DOC dove mi sono sentita catapultata in un altro mondo. Spero di avere altre occasioni simili a queste in futuro”

Il film “Io sono Vera”, che ha fatto già incetta di premi, opera prima del regista Beniamino Catena, noto a livello internazionale per i molti progetti, prodotto dalla Macaia Film e Atòmica, invece uscirà al cinema nel 2022. Lo stesso Catena nel 2021 ha diretto per la Lux Vide le 8 puntate della serie tv “Doc– Nelle tue mani 2” in cui compare la giovane Caterina.

Caterina è anche la protagonista del secondo episodio della mini serie Nuggets ideata e diretta da Manuel Zicarelli e prodotta dalla Compagnia del Barone Rampante, su YouTube dal 3 gennaio.