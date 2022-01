Spotorno. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo un forte boato è divampato un incendio a Spotorno in via dei Pini, nei pressi di un’area camping. A prendere fuoco è stata una baracca che ha causato molto fumo che si è levato al cielo e che non ha potuto fare altro che spaventare la cittadinanza: l’incendio è infatti propagato vicino al centro abitato. Non molto lontano si trova una pineta che potrebbe allargare il campo d’azione delle fiamme.

Lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco con due squadre e tre mezzi, i militi della Croce Bianca di Spotorno con due ambulanze e i volontari dell’Anti Incendi Boschivi di Spotorno con tre squadre. Una persona è rimasta ferita, si tratta di un uomo trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per un’ustione.

Mentre il lavoro per spegnere le fiamme continua a essere incessante, si indaga sulle cause che hanno procurato l’incendio: l’ipotesi più accreditata quella dello scoppio di alcune bombole.