Balneari, secondo incontro con il governo. Capacchione (Sib): “Bene apertura tavolo tecnico”

Italia. Si è svolta oggi presso il ministero del Turismo la riunione del tavolo tecnico-politico con i rappresentati delle organizzazioni di categoria degli imprenditori balneari – SIB Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE-Confcommercio, FIBA, CNA, Assobalneari, Confartigianato, Federbalneari, Donnedamare e ITB -.

Hanno partecipato in collegamento i ministri Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Erano presenti anche i tecnici del ministero degli Affari regionali.

Le organizzazioni sindacali presenti hanno preso atto positivamente dell’apertura del tavolo tecnico per la soluzione dell’annoso problema riguardante l’applicazione delle concessioni demaniali marittime. Si sono, quindi, impegnate a fornire un documento unico quale contributo per il Governo, nonché ad indicare propri tecnici per il confronto normativo.

Durante l’incontro, poi, Governo e categorie hanno convenuto di definire rapidamente una soluzione condivisa. Ed a tal fine, Garavaglia ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro ristretto che si deve riunire già all’inizio della prossima settimana. Con l’obiettivo di convergere in tempi brevi su un testo condiviso, salvaguardando requisiti e prerogative del comparto.

“Entro lunedì 10 gennaio verrà presentato un documento unitario, da parte di tutte le associazioni balneari, dove saranno elencati i punti da portare all’attenzione del Governo per la successiva riforma normativa”.

“Ogni associazione indicherà inoltre i propri tecnici che parteciperanno ad un tavolo con i tecnici dei Ministeri coinvolti. Si apre quindi una fase in cui si andrà a discutere quello che potrà essere il contenuto della legge di riordino che verrà in seguito formulata”.

E’ quanto ha dichiarato l’avvocato Danilo Lorenzo, del sindacato la Base Balneare, a margine dell’incontro cui hanno preso parte anche i rappresentanti di SIB, FIBA, CNA, Assobalneari, Confartigianato, Federbalneari e ITB.