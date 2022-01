Bacigalupo, Scaramuzza attacca: “Prima promessa di un stadio nuovo, ora 49mila euro per un ‘tapullo'”

Savona. “Dalla fantasiosa promessa elettorale di Russo di abbattere lo stadio e costruirne uno nuovo (impossibile), siamo passati a un bando da 49 mila euro per fare un tapullo. Un’altra occasione sprecata”. Con queste parole il consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza ed ex assessore allo sport del Comune di Savona interviene a gamba tesa nella questione del ripristino dello stadio di Legino.

“Il Savona aveva presentato uno studio di fattibilità, regolarmente depositato in Comune – ricorda Scaramuzza -, per circa 1 milione e mezzo di euro. Perché di fronte alla richiesta di una società che è disposta a investire ingenti risorse, l’amministrazione decide di fare un bando, una cattedrale nel deserto, gettando via l’occasione di restituire a Savona uno stadio dignitoso, con un progetto praticamente pronto?”.

E ripercorre la vicenda: “Tra giugno e luglio 2021 gli uffici tecnici comunali avevano completato le ricognizioni all’interno dello stadio, confermando la totale inagibilità dell’impianto. A grande sorpresa, la nuova amministrazione ha deciso di affidare a una ditta esterna un lavoro da 49 mila euro per ripristinare il manto erboso, per poi indire un bando per la gestione di uno stadio che sarebbe inagibile”.

Intervento che non permetterebbe, lo ha confermato anche l’assessore allo sport Francesco Rossello, la fruizione dello stadio e – ha spiegato Rossello – ci sarebbero due opzioni: la possibilità di sistemare con la struttura sportiva prima di darla in concessione o delegare il ripristino al nuovo concessionario. Rispetto al lavoro previsto da 49 mila euro “il Bacigalupo – spiega Scaramuzza – richiederebbe una manutenzione molto più approfondita, per risolvere una serie di criticità tra cui quelle legate a spalti e spogliatoi (questi due per circa 150 mila euro)”.

Il consigliere leghista attacca duramente la scelta adottata dalla giunta Russo: “Aver promesso questo bando che io definisco ‘a metà’, è uno spreco di denaro e di tempo perché non si risolveranno i problemi strutturali. Il campo ha inoltre bisogno di un manto sintetico per permettere al gestore di utilizzarlo tutta la settimana, senza dover spendere oltre 60 mila euro all’anno di affitto di un secondo impianto. A quanto pare, però, questi dettagli tecnici non sono stati presi in considerazione”.

“In considerazione delle dichiarazioni del consigliere e capogruppo della Lega in consiglio comunale Maurizio Scaramuzza relativamente al bando di ripristino dello stadio Bacigalupo , la segreteria cittadina della Lega esprime la più ampia condivisione e sostegno. Non è il risveglio dopo la sbornia di capodanno ma dopo i festeggiamenti post vittoria elettorale. Svaniti propositi e promesse e la solita soluzione per ‘tirare a campare’. Abbiamo capito che progettualità e programmazione non appartengono a questa Giunta. Benissimo ha fatto il consigliere Scaramuzza a togliere il velo di ipocrisia. A tal fine stiamo valutando iniziative più idonee e adeguate per coinvolgere il più possibile la cittadinanza savonese, considerando imprescindibile la sua opinione sulla vicenda”, così il commissario cittadino della Lega per Salvini Premier Dario Ghezzi.