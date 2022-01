Avvistati lupi nella periferia di Savona, un capriolo sbranato vicino a una chiesa: la preoccupazione dei residenti

Savona. Preoccupazione per la presenza di lupi sul territorio di Savona vicino alle abitazioni. In questi giorni sono stati avvistati infatti alcuni esemplari di questi predatori aggirarsi in zona Villetta, in corso Ricci e nella frazione di Montemoro.

In particolare, a Montemoro un capriolo è stato sbranato vicino alla chiesa. A essere spaventato dall’arrivo a valle dei lupi non solo il parroco, ma anche i residenti delle case nel circondario. “E’ un fenomeno che non abbiamo mai visto qui – racconta Claudio Montaldo del comitato di Montemoro -. La raccomandazione che facciamo a tutti è quella di chiudere presto i cancelli e mettere al riparo pecore, asini e altri animali”.

Anche in corso Ricci a Savona, vicino a via Nazionale Piemonte, è stata trovata la carcassa di un daino, è stato un lupo a sbranare la preda. Situazioni che hanno visto l’uomo in pericolo non sono state segnalate, ma la presenza di questi predatori potrebbe essere rischiosa anche per gli animali da compagnia come i cani. “L’anno scorso solo grazie al GPS sono stati ritrovati dei cani nei boschi del parco del Beigua, ad Alpicella, mangiati dai lupi” afferma Francesco Ciocca, presidente dell’ambito territoriale Caccia di Savona1.

“La presenza del lupo è dimostrata, oltre da episodi così evidenti, anche dalle tracce lasciate sul terreno e dalle fototrappole installate – aggiunge Ciocca -: abbiamo notato che questi animali si muovono anche in piccoli branchi nei boschi”.

Nei comuni circostanti la presenza del lupo è certa: “ad Albisola sono state trovate delle tracce nei boschi e un anno fa – spiega il sindaco Maurizio Garbarini – è stato avvistato anche un lupo mentre stava sbranando un capriolo vicino al centro abitato di Ellera”. Due mesi fa inoltre sul territorio dell’albenganese nove capre, chiuse in un recinto, sono state uccise dai lupi, infine in Valbormida le fototrappole hanno avvistato nel bosco dell’entroterra savonese un branco di 8 lupi. Ma questi sono solo alcuni degli episodi che sono stati segnalati.