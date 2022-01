Autostrade, cantieri in A10 e in A6: ecco quelli in programma fino al 16 gennaio

Savona. Sulla A6 e A10, nel tratto gestito da Autostrada dei Fiori, sono previsti anche per la settimana dal 10 al 16 gennaio alcuni cantieri che potrebbero causare disagi alla circolazione, aumentando i tempi di percorrenza. Di seguito, nel dettaglio il programma dei lavori.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 03/11/2021 al 14/04/2022;

– tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/03/2022;

– tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/07/2022;

– tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2022;

– tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+000, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 05/10/2021 al 30/04/2022.

Direzione Torino

– tra Savona e Altare dal km 122+100 al km 120+700 restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Dei Passeggi II, dal 13/12/2021 al 28/02/2022;

– tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+700, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 05/10/2021 al 30/04/2022;- tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+420 restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Pione, dal 14/09/2021 al 31/01/2022;

– tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 03/11/2021 al 14/04/2022;

– tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 67+130 al km 66+200 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali sul viadotto Cento nord, dal 06/12/2021 al 31/12/2022.

NESSUNA CHIUSURA PREVISTA

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Spotorno e Savona dal km 52+260 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Fornaci dal 10/01/2022 al 16/01/2022;

– tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, dal km 79+000 al km 77+500 chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione barriere di sicurezza dal 10/01/2022 al 16/01/2022;

– tra Andora e Albenga dal km 90+320 al km 87+390 carreggiata a doppio senso di circolazione causa lavori sulla carreggiata opposta per ispezioni ed interventi per sicurezza galleria Vallon d’Arme dal 10/01/2022 al 16/01/2022;

– tra San Bartolomeo e Andora dal km 99+240 al km 94+820 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico dal 10/01/2022 al 16/01/2022.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

Tra Savona e Spotorno dal km 49+375 al km 52+260 carreggiata a doppio senso per lavori di adeguamento galleria Fornaci sulla carreggiata opposta dal 10/01/2022 al 16/01/2022.

CHIUSURE DI TRATTA O SVINCOLI

Direzione Italia (carreggiata Sud)

Chiusura notturna della tratta ALBENGA – BORGHETTO S.S. dalle ore 22 del 13/01/2022 alle 05 del 14/01/2022

Direzione Francia (carreggiata Nord)

Chiusura notturna della tratta BORGHETTO S.S. – ALBENGA dalle ore 22 del 12/01/2022 alle 06 del 13/01/2022