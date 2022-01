Audioletture per i bimbi della Pediatria: ecco il progetto dell’istituto Migliorini-Da Vinci di Finale

Finale Ligure/Savona. Audioletture narrate e registrate dagli studenti dell’istituto superiore Migliorini-Da Vinci di Finale Ligure per i bambini ricoverati nel reparto della pediatria del San Paolo di Savona: è questo il progetto chiamato “Ti regaliamo una storia” e ideato dai ragazzi stessi.

“Quale può essere il miglior intrattenimento per i bambini in ospedale?” è la domanda da cui è partito tutto. “Da anni abbiamo sperimentato che la lettura delle favole è molto gradita ed ha una valenza terapeutica, ludica e sociale – spiegano dall’istituto -. In tal senso la presenza di volontari dedicati a questa attività risulta fondamentale e preziosa ma, purtroppo, non sempre possibile in epoca di pandemia”. Ed è così che è arrivata l’intuizione: ogni ragazzo della classe terza grafico ha creato una locandina, una per ogni stanza di degenza, raffigurante personaggi di fantasia e corredata di QR-code tramite cui poter ascoltare audioletture di favole e racconti, anche in lingua straniera, narrate e registrate dai compagni dell’alberghiero.

“Questo eccellente progetto di collaborazione tra l’istituto Migliorini-Da Vinci e la Pediatria ha una duplice finalità – spiegano infine dalla scuola -: far scoprire o riscoprire a mamma e bambino (o papà e bambino) la meraviglia e l’importanza della favola quale mezzo di legame e di arricchimento della fantasia personale, promuovendo al tempo stesso nei ragazzi più grandi la lettura ad alta voce, avvicinandoli così al mondo del volontariato”.