Atto vandalico nel centro storico di Albisola, piastrella in ceramica distrutta al suolo

Albisola Superiore. Atto vandalico nella notte ad Albisola: a essere trovata rotta al suolo una piastrella in ceramica affissa accanto a una gelateria del centro storico di Albisola Superiore.

“La piastra di ceramica con rappresentato l’Ara Macao non aveva alcun valore particolare se non affettivo perché regalatami dall’amico Alessandro Perico che l’aveva fatta proprio in omaggio alla gelateria – spiega il titolare dell’attività artigianale -. Mi dispiace, ma ne faremo un’altra”.

“Per il sacco della spazzatura della carta e cartone mi spiace invece perché avete arrecato anche noia agli operatori di Albisola Servizi che hanno dovuto raccogliere lo scempio che avete fatto stanotte” continua in un post sui social, con annesso video della situazione trovata di fronte al proprio negozio.

“Capisco che Albisola non offra molto svago serale/notturno per la gioventù del luogo ma credo possiate sicuramente trovare attività migliori e più interessanti” si sfoga il titolare, poi conclude: “Farò presente a chi di dovere di installare nuove telecamere nella via e nel frattempo di controllare i fotogrammi delle videocamere della passeggiata di ieri notte così da vedere il gruppetto che si aggirava nella zona”.