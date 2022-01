Atletica Val Lerrone, test a Torino al Cross della Colletta

Torino. Test in Piemonte, a Torino, per l’Atletica Val Lerrone che alla sua terza uscita del 2022, ha partecipato al 6° Cross della Colletta – Trofeo Piemonte di cross assoluto, prima prova dei campionati di società, unica associazione sportiva ligure presente.

Ottima esperienza per Elena Cusato, categoria Allieve, decima con il tempo di 17’42” sui 4 km su 22 partenti e per

Nicolò Parodi, 23° (su 45 partenti) con il tempo 15’43” sui 4 km nella categoria Allievi. Entrambi hanno ben rappresentato la Liguria in questa importante gara e verificato lo stato della loro preparazione.

“Un altro appuntamento di prestigio attende i nostri atleti – annuncia Andrea Verna, presidente e tecnico della Asd ponentina -. I colori dell’Atletica Val Lerrone correranno la prossima domenica alla storica #5mulini. Per noi è importante partecipare a gare dove i nostri ragazzi possano confrontarsi con i migliori e vivere belle esperienze sportive e umane che sono momenti di crescita al di là del risultato”.