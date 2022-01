Atletica Arcobaleno: Laila Hero domina il cross valido per il titolo regionale Master

Savona. Pur condizionate da notevoli forfait correlati alla situazione pandemica, proseguono le opportunità agonistiche di questo inizio stagione.

Ad Imperia si è svolto il campionato regionale di cross riservato alle categorie master.

Ed è stata ancora una volta protagonista l’inarrestabile Laila Hero: prima al traguardo nella classifica generale e, ovviamente, titolo regionale nella categoria di pertinenza, la F40. L’atleta dell’Arcobaleno ha fermato il cronometro a 16’38”, sulla distanza di 4 km.

A Genova Sturla è invece andata in scena la prima giornata del campionato regionale di lanci invernali. A mettersi in buona evidenza per l’Arcobaleno il discobolo Gioele Buzzanca, impostosi nella gara assoluta con un miglior lancio di 44,60 a coronare una gara nel complesso su buoni livelli con altri tre lanci a ridosso della fettuccia dei 44 metri.

Tra i compagni di squadra si segnalano il secondo posto nella gara di disco Juniores per il finalese Andrea Aragno (24,39 metri la sua miglior misura), nonché il terzo posto nella gara femminile per Elena Mordeglia, con attrezzo scagliato a 31,09 metri.

Passando al giavellotto buon terzo posto dell’irriducibile “Freccia”, alias Roberto Fazio, con un miglior lancio a 43,72. Bene anche l’esordiente Francesco Gualdi tra gli Junior: 34,36 il suo miglior lancio.

Laila Hero in azione