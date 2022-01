“AsinOlla in Love”, giornata speciale per gli innamorati

Pietra Ligure. “Vivi un San Valentino alternativo! Nello splendido scenario del parco AsinOlla, affacciato sulla riviera ligure di ponente, potrai trascorrere una romantica giornata nella natura scegliendo tra differenti attività e proposte”.

“AsnOlla in Love”, domenica 13 febbraio, presenta il seguente programma:

– Ore 10.30 “Trekking in love” – slow trekking con gli asini sul Trabocchetto (livello: facile, adatto a tutti; minimo 6 persone e massimo 6 coppie).

– Pranzo: speciale grigliata presso il punto ristoro “Il Vagabondo”.

– Dalle 14:30 romantiche passeggiate a cavallo di 30 minuti (in coppia) con istruttore (adatto a tutti, anche alla prima esperienza).

– Alle ore 15.00 per le famiglie con bambini “Gioco è coccole” assieme ai nostri amici asinelli.

– E, infine, nel pomeriggio aperitivo al tramonto con specialità di pesce.

Per tutti sono sempre a disposizione i servizi e le attrezzature del parco per trascorrere una giornata tra natura e relax.

“Una giornata davvero speciale per le coppie e tutti gli innamorati… Abbiamo programmato una serie di iniziative adatte a tutti, con l’obiettivo di regalare un San Valentino ricco di emozioni e nuove esperienze, tra animali, natura e gastronomia” afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

(È richiesta la prenotazione entro giovedì 10 febbraio per la grigliata e l’aperitivo al tramonto. Il programma potrebbe subire variazioni per le condizioni meteo)