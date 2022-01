Arte e matematica: a Celle la conferenza del professor Alberto Saracco

Celle Ligure. Un pomeriggio in compagnia della matematica con la conferenza a cura del professor Alberto Saracco dell’Universitá di Parma. Un divulgatore della scienza dei numeri che usa anche gli strumenti del fumetto, del gioco ed altri mezzi non convenzionali per avvicinarsi all’ universo di questa materia.

Evento organizzato dagli Artisti per la Matematica, dopo il successo dell’iniziativa dello scorso dicembre in occasione dei dieci anni dall’inaugurazione della Galleria della Matematica, dove un tempo passava il treno e dove oggi si trova un’interessante esposizione permanente di opere d’arte che hanno come soggetto appunto questa materia.

Appuntamento sabato 5 febbraio, alle 16 e 30, al centro associativo della Mezzalunga. Al termine della conferenza “Arte e matematica”, Saracco presenterà “La #Matematica raccontata da #Topolino”, nell’ambito della collana dei topolibri Disney, che uscirà a marzo per il #piday, la giornata del Pi greco, dedicata alla costante matematica che si celebrerà il giorno quattordici.