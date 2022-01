Arriva l’ok dal Governo al nuovo decreto sostegni: fondi per trasporto, scuola e discoteche

Italia. E’ arrivato in queste ore l‘ok dal consiglio dei ministri al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid, ma anche per alleggerire i prezzi (in salita) delle bollette. Secondo le prime indiscrezioni, il fondo dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi. Il nuovo decreto Sostegni riguarderà in particolare i settori del turismo, della cultura, dello sport, del tessile, del catering e degli eventi.

Come si legge su Ansa, “è stato aumentato di 100 milioni il fondo unico nazionale del turismo, in aggiunta ai 120 milioni stanziati con la legge di bilancio. Ed è stata quindi accolta la richiesta di dedicare una quota pari a 40 milioni alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – ha detto Massimo Garavaglia sul decreto ristori -. Ulteriori interventi verranno avviati con le risorse a disposizione del ministero”.

TRASPORTI

In arrivo anche fondi per le Regioni alle prese con la quarta ondata e per la campagna di vaccinazione: saranno 400 milioni; e per il settore dei trasporti. La bozza del nuovo dl Sostegni stanzia 80 milioni per i servizi aggiuntivi nel trasporto pubblico locale, mentre un fondo da 15 milioni per gli autobus privati. Nel settore ferroviario, invece, sono destinati a Rfi 10 milioni l’anno dal 2022 al 2034 per ridurre il canone di utilizzo della rete da parte di altri operatori.

SCUOLA

Per quanto riguarda il mondo della scuola, sono previsti circa 45 milioni di euro per fornire gratuitamente mascherine Ffp2 agli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico in autosorveglianza.

INDENNIZZI DANNI LEGATI AI VACCINI

Nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni Covid è emersa una novità: è previsto un fondo, finanziato con 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023, per gli indennizzi per gli eventuali danni legati ai vaccini anti-Covid.

AIUTI PER LE DISCOTECHE

E’ previsto anche un aiuto economico per le discoteche: “Abbiamo stanziato in totale 390 milioni di euro, aumentato a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo” ha affermato il ministro dello sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Saranno quindi sospese le tasse per sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio. Si tratta di aiuti a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019, e rifinanziamento da 20 milioni di euro del fondo per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per le discoteche vengono sospese le ritenute alla fonte e le trattenute dall’addizionale regionale e comunale, e l’Iva.

La bozza prevede ancora il ricorso alla cig scontato per hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale giochi, ma anche per i musei e radio taxi. Si legge su Ansa, i datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Questa ammonta al 9% della retribuzione per le richieste di cig fino a 52 settimane; al 4% per chi utilizza il Fondo di integrazione salariale. Sono destinati 80,2 milioni per il 2022.

ENERGIA

Infine, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente “provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW”. Viene inoltre riconosciuto alle imprese energivore “che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30%” rispetto allo stesso periodo 2019 “un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute” per l’energia.