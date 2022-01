Amichevole di lusso per il Pietra Ligure, ospite del Genoa del neotecnico Blessin

Il Pietra Ligure ha impreziosito una settimana da incorniciare con un’amichevole contro il Genoa nel centro sportivo rossoblù.

Dopo l’importante vittoria in trasferta contro il Taggia, che ha alzato le chance di qualificazione ai play off dei biancazzurri, la squadra ha potuto misurarsi contro avversari di Serie A in una giornata che difficilmente verrà dimenticata. Il giusto premio per una formazione che sta macinando punti, dopo un inizio di campionato con qualche alto e basso. Come il Pietra Ligure, che osserverà il turno di riposo, anche il Genoa non scenderà in campo questo weekend. La Serie A è infatti ferma per lasciare spazio allo stage della Nazionale di Roberto Mancini.

Per la cronaca, la partita si è conclusa 12 a 0 a favore dei rossoblù. Hanno realizzato una tripletto Melegoni ed Ekuban, doppietta di Buksa e reti di Piccoli, Yeboah, Portanova e Sturaro. Il prossimo impegno del Pietra Ligure sarà il recupero contro la Cairese.