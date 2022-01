Altro incendio nell’entroterra del ponente savonese, fiamme a Calice Ligure

Calice Ligure. Dopo l’allarme di oggi a Tovo San Giacomo, altro incendio nelle zone dell’entroterra del ponente savonese. Intorno alle 17.00 è infatti divampato un rogo nel comune di Calice Ligure.

Secondo quanto appreso, ad essere interessato è stato un canneto in via Vecchia, nell’area sotto al cimitero comunale.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, tuttavia la situazione è già sotto controllo grazie al rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, che hanno prontamente circoscritto le fiamme e poi operato per la definitiva azione di spegnimento.

Il rogo, pare, non ha interessato case o abitazioni vicine: preoccupazione solo per il fumo sprigionato nella località dell’entroterra finalese.

Dopo l’azione di bonifica si procederà alle indagini e accertamenti per capire cause e origine dell’incendio: sul posto stanno operando anche i carabinieri forestali.

Stando alle prime informazioni, in questo caso l fiamme sarebbero state originate per cause non dolose, probabile una natura di carattere accidentale. Tuttavia si dovrà attendere l’esito finale dei riscontri in atto nell’area interessata.