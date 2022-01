Stella. Una soluzione per venire incontro alle 5 famiglie (13 persone) di Stella che sono rimaste sfollate a causa dei danni dell’alluvione del 2019 . E’ questo l’obiettivo della riunione “a porte chiuse” tra l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco Andrea Castellini, insieme al presidente di Provincia Pierangelo Olivieri, i consiglieri regionale Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, il senatore della Lega Francesco Bruzzone e i membri delle famiglie sfollate.

“Le soluzioni precise al momento per intervenire non ci sono, ma l’impegno è massimo da parte di tutte le istituzioni – afferma il sindaco di Stella Andrea Castellini -. La Regione è attiva e questo è già un grande risultato. Nel giro di 6 o 7 giorni avremo una strada più delineata”.

“Dall’1 gennaio la Regione non può proseguire con il contributo di ‘autonoma sistemazione’ che abbiamo riconosciuto fino ad ora perchè le norme non ce lo consentono – afferma Giampedrone -. Abbiamo provato a individuare un’altra strada: possiamo utilizzare le risorse per i danni strutturali a patrimonio pubblico che abbiamo a disposizione per mettere in sicurezza ad esempio le strade che sono state danneggiate dall’alluvione 2019. Questi interventi è possibile farli nel giro di qualche giorno, ma per usare questi fondi serve un atto normativo: ci stiamo impegnando per farlo anche con il senatore Bruzzone. Con questo intervento potremmo così superare questo vulnus fino a quanto non interviene lo Stato con risorse proprie”.

L’opportunità potrebbe essere il decreto Milleproroghe: “Se viene approvato l’emendamento – assicura il senatore leghista Francesco Bruzzone – potremo avere le risorse. Stiamo facendo le corse per poter arrivare a dare una garanzia di legge per dare libertà alla Regione”.

“Nel frattempo – continua Giampedrone – abbiamo proposto alla Protezione civile nazionale di poter attingere alle risorse destinate al patrimonio pubblico danneggiato per ottenere la proroga di un anno dell’ordinanza”. Proprio nei giorni scorsi infatti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore Giampedrone avevano inviato una lettera al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile per prevedere contributi alle famiglie ancora evacuate, in totale 41 nel Savonese, e superare i danni che le hanno colpite due anni fa. Ammontano infatti a 56 milioni di euro i danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, e sono 4 milioni quelli che sono stati ristorati dallo Stato.

Danni alluvione 2019, assessore Giampedrone a Stella

Il totale dei danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, durante il maltempo che ha colpito il territorio nel 2019 ammonta a 56 milioni di euro, ma sono solo 4 milioni quelli che sono stati ristorati dallo Stato per tutta la Liguria. “Una cifra non sufficiente – ribadisce Giampedrone – soprattutto a fronte della scadenza dello stato emergenziale che determinerà l’interruzione delle risorse da corrispondere”.

Dopo la riunione, le famiglie sfollate commentano: “Sembra che un impegno la Regione e il Comune lo abbiano preso. Alcuni di noi si trovano in situazioni davvero difficili. C’è chi si trova a dover pagare l’affitto della nuova casa e il mutuo di quella precedente e inagibile. Pagare entrambi è una bella mazzata. Speriamo che almeno ci aiutino a pagare le somme degli affitti“.

“Una situazione che definire di disagio è riduttivo – commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -, e per la quale sono necessarie risposte immediate, trovando le risorse o, laddove già esistano, adottando i percorsi normativi che permettano una distribuzione delle somme per dare una soluzione vera, realizzabile, concreta, che restituisca dignità alle famiglie che a tutt’oggi si trovano a dover affrontare ancora i pagamenti del mutuo per abitazioni che non ci sono più”.

La visita dell’assessore regionale Giampedrone si è conclusa con il sopralluogo nelle case colpite dal maltempo.