Alessandro Lupo si è dimesso, non sarà più l’allenatore dell’Albenga

L’Albenga ha battuto 3 a 1 l’Arenzano in trasferta. Un successo, l’ennesimo, che consentirà ai bianconeri di giocarsi le proprie carte nel girone play off. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di mister Alessandro Lupo e del suo vice Matteo Fiani.

Durante tutto l’anno, l’allenatore ha sottolineato la forza di una squadra molto giovane che avrebbe avuto bisogno di rinforzi. Al contempo, la piazza ingauna ha sempre di più storto il naso nei confronti della famiglia Colla: arrivata con intenzioni bellicose dopo l’esperienza di Albisola, non ha creato lo “squadrone” che i supporter bianconeri si aspettavano. Sono spesso circolate voci anche circa la puntualità dei rimborsi spese quest’anno.

Alessandro Lupo interverrà in diretta questa sera alle 21 sulla pagina Facebook di Ivg.it Sport per spiegare le ragioni della sua decisione.