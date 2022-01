Albisola Superiore, uomo precipita nel fiume dopo un volo di alcuni metri

Albisola Superiore. Soccorsi mobilitati, questa sera intorno alle 19, per un settantenne che, nella zona detta “diga dei frati”, lungo via della Pace in direzione Sanda, per cause ignote, è scivolato nel fiume facendo un volo di alcuni metri.

Sul posto, oltre ai militi della Croce Verde Albisola, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e due pattuglie della Polizia locale, che hanno portato in salvo l’uomo e successivamente l’hanno trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Visto il punto impervio dove la persona è caduta, le operazioni di salvataggio sono durate più di mezz’ora, e nonostante la richiesta di accertamenti approfonditi la vittima dell’incidente è rimasta vigile e collaborativa durante tutto l’intervento.