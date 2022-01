Ritrovato a Savona Asso, il Breton scappato ieri ad Albisola

Agg. ore 12. Una storia a lieto fine per iniziare l’anno. Asso, il Breton scappato ieri pomeriggio da Albisola, dopo una notte di ricerche, è stato appena recuperato a Savona, in via Firenze.

Una vicenda che ha tenuto in molti col fiato sospeso: il cane si aggirava tra Ellera e la zona del Comune di Albisola fino a questa notte correndo in mezzo alla strada, tra le auto, e nessuno riusciva a prenderlo. Questa mattina, poi, lo hanno visto a Savona in via Paleocapa, piazza Mameli, Corso Mazzini e Piazza Saffi.

Numerose persone si sono messe alla sua ricerca anche nella città della Torretta. È riuscita a bloccarlo una signora che lo ha visto dal portone di casa, in via Firenze. Ora Asso è al sicuro. C’è Carmen, la sua padrona, emozionata, che sta correndo a prenderlo.

Agg. ore 11.00. E’ stato visto a Savona. Corre tra via Mignone e Piazza Saffi. Prima era stato avvistato in via Paleocapa, piazza Mameli e Corso Mazzini.

Albisola Superiore. Si cerca da ieri pomeriggio un cane, razza Breton, con collare e guinzaglio, fuggito, forse a causa dei botti, dalla zona della stazione ferroviaria. Si aggira tra Grana, Luceto, pressi del Comune ed Ellera. Le ricerche di Asso sono proseguite fino a notte fonda.

Lo hanno visto correre in mezzo alla strada, hanno cercato in tanti di bloccarlo ed inseguirlo, ma il cane é impaurito, scappa e non si fa prendere. Sul collare ha una medaglietta con il numero di cellulare dei padroni.