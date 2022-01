Albenga, Tomatis (FdI): “Via Treves a San Fedele tra sporcizia e abbandono”

Albenga. “La zona è quella di via Treves, frazione di San Fedele. Qui esiste un terreno, adibito a parcheggio auto, che è totalmente in stato di abbandono. La superficie è stata trasformata in una discarica dove sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo: bottiglie, calcinacci, pezzi di ricambi di moto arrugginiti. La cosa grave è che il terreno è situato in pieno centro abitato e giustamente i residenti si sono lamentati”. A raccogliere le segnalazioni e le proteste è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga Roberto Tomatis.

“Per l’ennesima volta, abbiamo rilevato effettivamente una situazione piuttosto grave che, a nostro avviso, merita la doverosa attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. Purtroppo – afferma Roberto Tomatis – non è l’unico caso che abbiamo riscontrato durante i nostri sopralluoghi, ma in questo, riteniamo ci sia la necessità di un tempestivo intervento di bonifica per restituire ai cittadini di San Fedele un’area, come quella di via Treves, adibita a servizio che è di fondamentale importanza”.

“Quanto abbiamo rilevato durante la nostra ispezione è l’ennesima dimostrazione che la periferia, in particolare San Fedele e Lusignano, è abbandonata a se stessa. Non vorremmo che la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e pulizia concentri tutte le proprie energie nel centro cittadino dimenticando le frazioni che invece meriterebbero la giusta attenzione”, conclude Tomatis.