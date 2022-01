Albenga, Lega: “Un odg sull’ospedale senza passare dalla commissione sanità. Maggioranza scorretta”

Albenga. “Un ordine del giorno sull’Ospedale Santa Maria di Misericordia neppure condiviso con tutti i Consiglieri comunali. E per fortuna che, la sera della festa dell’unità, due anni fa, per farsi belli sul palco con i pochi comunisti rimasti, la maggioranza portava in Consiglio comunale l’istituzione della commissione sanità”.

Con queste parole, Cristina Porro e Gerolamo Calleri commentano la notizia relativa alla lettera del Sindaco Tomatis per chiedere alla Regione il raddoppio dell’Ospedale di Albenga.

“La Commissione comunale sanità, approvata all’unanimità – proseguono i due consiglieri capogruppo leghisti – avrebbe dovuto costituire il luogo ‘sacro’ ove discutere congiuntamente ogni importante argomento inerente il nostro ospedale Santa Maria di Misericordia, ed invece, la maggioranza cosa fa? Fa mera politica di partito e presenta, alla chetichella, un ordine del giorno di particolare rilevanza, che coinvolge di fatto anche l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e lo propone, per la firma a chi più gli aggrada della minoranza. Un modo di lavorare che ci pare profondamente scorretto ed in spregio alla tanto avocata collaborazione di cui troppo sovente in maggioranza si sciacquano la bocca. Ancora una volta questa Amministrazione dimostra tutta la sua fragilità ed inconsistenza, e nonostante si sforzi di predicare bene, alla fine razzola male”.

“Chiediamo al Presidente del Consiglio, Diego Distilo, di provvedere alla immediata convocazione della Commissione sanità, per discutere l’ordine del giorno presentato e eventualmente emendarlo sin da subito accogliendo le richieste di tutti i Consiglieri”, concludono Cristina Porro e Gerolamo Calleri.