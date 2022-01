Albenga, l’amministrazione pensa ad un’ordinanza anti-spaccio: “Fenomeno che danneggia l’immagine della città”

Albenga. Colpire il momento dello spaccio in quanto fenomeno che danneggia l’immagine e il decoro della città. È questa la ratio dell’ordinanza sindacale su cui è al lavoro l’amministrazione comunale di Albenga.

“Fatta eccezione per il caso dei minorenni – spiega l’assessore ingauno alla sicurezza e alla polizia locale Mauro Vannucci -, oggi non esiste una legge penale pensata per punire anche chi acquista la droga. L’obiettivo dell’ordinanza a cui stiamo lavorando è quello di colpire il gesto dello spaccio, un fatto indecoroso, che giustamente infastidisce i cittadini e rappresenta un insulto all’immagine della città”.

Il punto di partenza per la costruzione del nuovo provvedimento è un’ordinanza sindacale del Comune di Vicenza. E proprio sulla falsariga di quel testo, l’amministrazione ingauna è al lavoro per elaborare un documento che non lasci spazio ad impugnazioni: “Nei prossimi giorni chiederemo un’informativa alla Prefettura per ottenere i numeri esatti da inserire all’interno del testo dell’ordinanza, riportando gli interventi fatti dalle forze dell’ordine – prosegue Vannucci -. Ci vorrà un po’ di tempo, anche perché la volontà è quella di costruire un testo ben fatto e non impugnabile”.

Secondo l’assessore albenganese, la nuova ordinanza potrebbe vedere la luce tra una ventina di giorni: “Il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è composto da due condotte – ricorda ancora l’assessore alla sicurezza ingauno -, colui che vende e colui che compra. La sanzione amministrativa che abbiamo in mente va a colpire entrambe le condotte, posto che ovviamente chi spaccia è punibile secondo le leggi penali, mentre chi compra no”.

L’ordinanza voluta dal sindaco di Vicenza prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 400 euro per chi fosse stato colto a ricevere o consegnare (a qualsiasi titolo e finalità) sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche nel caso del Comune veneto lo scopo del provvedimento era stato quello di contrastare il degrado in alcuni quartieri della città.