Albenga, il Comune ottiene il finanziamento per la realizzazione di un molo per la pesca e il turismo

Albenga. Albenga avrà il suo molo per la pesca e per il turismo. È stato ottenuto, infatti, attraverso il programma operativo FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il finanziamento di 199.900 euro necessario per realizzare l’opera.

Il primo lotto – il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dall’ing. Gaggero – prevede la realizzazione di un pontile che, dalla base della darsena, si spingerà verso il largo e sarà funzionale all’attività dei pescatori professionali. In un secondo momento sarà finanziato il secondo lotto, funzionale, invece, alle attività turistiche, commerciali e scientifiche. L’intervento prevede un allargamento del “molo pesca” che ne permetterà l’agevole fruizione da parte di cittadini e visitatori.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Un altro importante risultato per Albenga! Grazie alla piena sinergia tra amministrazione e uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ottenuto il finanziamento per la realizzazione del primo lotto del molo pesca/turismo (intervento il cui ammontare previsto è 199.900 euro). Quest’opera è particolarmente importante anche in un’ottica turistico/balneare ed escursionistica, soprattutto se si pensa al secondo lotto che permetterà una futuribile fruizione dello stesso anche come attracco per piccole imbarcazioni per visite all’isola Gallinara. Questo traguardo, inoltre, rivaluterà completamente l’attuale molo della darsena, dando nuove prospettive di crescita alla zona mare ed affermando sempre più Albenga, forte delle sue radici agricole, come città turistica!”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione continua a dimostrare di lavorare in maniera seria e programmatica riuscendo ad accedere ai finanziamenti regionali, statali ed europei, necessari per realizzare opere importantissime per la nostra città. Prima con il Progetto Moli e ora con questo, stiamo intervenendo in maniera significativa sulla zona mare che diventerà sempre più attrattiva”.

“Albenga finalmente avrà il suo molo! – afferma con soddisfazione il primo cittadino – Ricordo che il primo lotto, sarà dedicato alla pesca professionale, a tal proposito colgo l’occasione per ringraziare l’associazione dei pescatori per la collaborazione dimostrata in questa fase, mentre il secondo lotto sarà prettamente turistico. La strada intrapresa è quella giusta e grazie al lavoro che stiamo portando avanti in piena sinergia con gli uffici, continueremo a fare grandi cose per la nostra splendida città”.