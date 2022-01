Albenga: Distilo “lascia” la maggioranza, ma non ha formalizzato le dimissioni da presidente del consiglio comunale

Albenga. Sono passati ormai oltre 15 giorni, da quando il 28 dicembre scorso, con un autentico colpo di scena, Diego Distilo aveva sbattuto la porta ed era uscito polemicamente dalla maggioranza che lo legava al sindaco Riccardo Tomatis. Come dimostra però la sua convocazione di ieri, ancora nelle vesti ufficiali di presidente del consiglio comunale della Commissione sanità allargata per il futuro dell’ospedale di Albenga, che avrà luogo giovedì, Distilo però, risulta aver solo annunciato la sua uscita, ma di aver formalizzato con nessun atto né comunicato al comune l’abbandono della poltrona di presidente del consiglio.

Una scelta anomala e curiosa, quella di ritenere di non far più parte della maggioranza, ma di continuare come se nulla fosse a presiedere il parlamentino ingauno. Da palazzo fanno sapere di essere sorpresi dalla mancata comunicazione e che sono in corso valutazioni su come procedere.

Va detto che appare impossibile recuperare un rapporto che si è incrinato e spezzato e che lo scontro è stato fortissimo, quindi è presumibile che non sia possibile procedere come se nulla fosse accaduto e far finta di nulla.

Il sindaco stesso nel replicare all’annuncio di Distilo aveva pronunciato parole durissime e ventilato l’ipotesi di una mozione di sfiducia che appare ora, davanti alla resistenza a lasciare la poltrona retribuita di presidente del consiglio, l’unica possibilità nelle mani della maggioranza.

Per rendere effettive le dimissioni del presidente del consiglio comunale infatti, non bastano le comunicazioni verbali, ma è indispensabile un atto formale della persona che lascia la carica. Si attendono dunque sviluppi in quella che si annuncia una nuova puntata della telenovela ingauna.