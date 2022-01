Albenga, dal Pnrr 600 mila euro per la pista ciclabile che collegherà il centro a Leca e Bastia

Albenga. Un inizio anno positivo per Albenga che ottiene 600 mila euro di finanziamento attraverso i fondi del PNRR per realizzare la pista ciclabile che collegherà il centro città con le frazioni di Leca e Bastia.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga è il primo comune, oltre al capoluogo di provincia, a ricevere i fondi del PNRR, questo grazie alla sinergia tra Amministrazione e uffici che ha permesso di lavorare in maniera programmatica al fine di ottenere questo risultato.

Continueremo in questa direzione per ottenere altri finanziamenti con i quali realizzare opere indispensabili al nostro territorio, si pensi ad altri progetti di rigenerazione urbana, ma anche alla sicurezza idrogeologica del territorio e molto altro”.

La pista ciclabile è uno degli interventi che l’Amministrazione Tomatis aveva messo nel suo programma elettorale e che riuscirà a realizzare, senza intaccare risorse comunali, attraverso questo finanziamento a fondo perduto.

Conclude il sindaco Tomatis: “Attraverso quest’opera si unirà il Centro di Albenga alle frazioni di Leca e Bastia offrendo risposte concrete alle esigenze della città. I nostri concittadini, infatti, potranno spostarsi in bicicletta, tranquillamente e in tutta sicurezza, da e verso il centro con molteplici vantaggi per la viabilità cittadina, la situazione parcheggi e per l’ambiente. Nell’ottica di un suo collegamento ad altre importanti ciclovie, italiane e non, infine, la nostra pista ciclabile acquisirà un’importante e non trascurabile valenza turistica”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “Una notizia estremamente positiva che permetterà, potendo finanziare l’opera con i fondi PNRR, libererà le risorse ipotizzate e imputate sul bilancio ordinario del comune o spazi di mutabilità per poter effettuare ulteriori interventi ed opere pubbliche per la nostra città”.