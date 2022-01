Albenga, Ciangherotti: “La maestra Ombretta dopo 40 anni. E il Comune nemmeno la ringrazia”

Albenga. “Devo dirlo, ci sono rimasto male quando la maestra Ombretta Pastorino mi ha detto di essere andata in pensione a fine anno. Ci sono rimasto male perchè nessuno, in Comune, ha pensato di ringraziarla per il lavoro fatto in più di 40 anni per i bambini di Albenga, molti dei quali ormai diventati genitori e forse qualcuno anche nonno”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“La maestra Ombretta, diplomatasi nel 1978 alle scuole magistrali di Imperia, dal 1979 ha da subito lavorato negli asili comunali, prima con i ragazzi disabili in via degli Orti, poi all’asilo nido comunale Roberto Di Ferro. In totale, 41 anni di grande impegno ed autentica passione. Avrebbe meritato, al momento della pensione, un plauso da parte dell’Amministrazione comunale, e invece nulla. E me ne dispiace, perchè lei ha creduto davvero tanto nel suo lavoro e lo ha sempre svolto in maniera puntuale e competente”.

“Così voglio rendere omaggio io alla maestra Ombretta. Grazie maestra, per tutto quello che ha fatto per la crescita della nostra città e dei suoi cittadini. Grazie per aver accudito con amore di mamma anche i miei due bimbi, Giovanni e Silvia, oggi già alunni alla scuola elementare. Ora, maestra, si goda la meritata pensione, sapendo che tantissimi bimbi, diventati adulti, non l’hanno dimenticata e non la dimenticheranno mai”.